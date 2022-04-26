Яна Куницкая объявила о рождении дочери

Российский боец UFC Яна Куницкая объявила в своих социальных сетях о рождении дочери, которую назвали Алисой. Отцом ребёнка стал бразилец Тиаго Сантос.

Это второй ребёнок в семье спортсменки, Куницкая уже воспитывает сына Адама.

Напомним, на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся в ночь на 11 июля, Куницкая техническим нокаутом проиграла представительнице Мексики Ирене Альдане. Россиянка с первых минут боя начала поддавливать соперницу, но к середине первого раунда мексиканка приспособилась к стилю Куницкой и стала её перебивать. Одним из ударов она повредила Яне нос, а затем отправила её в нокдаун.

32-летняя Куницкая в ММА одержала 14 побед и потерпела шесть поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся. На счету 37-летнего Сантоса 22 победы и 9 поражений.