Дрозд: у Минеева больше шансов выиграть Исмаилова по боксу, чем по ММА

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд поделился мнением о фаворите в возможном боксёрском поединке между бойцами ММА Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.



«Думаю, у Владимира Минеева ещё больше шансов выиграть поединок, чем в бою по ММА. У Володи есть боксёрская база, и достаточно неплохая. Знаю точно, что он занимался боксом, руки, мне кажется, у него поинтереснее. Магомед нестандартный, быстрый. Неплохо смотрелся на фоне Дуродолы, который был в не очень хорошем состоянии. Минеев будет готовиться, и я не думаю, что по боксу случатся нерешаемые задачи. Фаворитом вижу явно Владимира Минеева.



Наверное, нельзя говорить, что нет интриги – всё-таки полутяжёлый-тяжёлый вес. Всегда кто-то может кому-то попасть. Думаю, поклонники Минеева и Исмаилова с удовольствием посмотрят этот поединок», – сказал Дрозд в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.