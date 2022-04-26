Дрозд: у Минеева больше шансов выиграть Исмаилова по боксу, чем по ММА

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд поделился мнением о фаворите в возможном боксёрском поединке между бойцами ММА Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.
«Думаю, у Владимира Минеева ещё больше шансов выиграть поединок, чем в бою по ММА. У Володи есть боксёрская база, и достаточно неплохая. Знаю точно, что он занимался боксом, руки, мне кажется, у него поинтереснее. Магомед нестандартный, быстрый. Неплохо смотрелся на фоне Дуродолы, который был в не очень хорошем состоянии. Минеев будет готовиться, и я не думаю, что по боксу случатся нерешаемые задачи. Фаворитом вижу явно Владимира Минеева.
Наверное, нельзя говорить, что нет интриги – всё-таки полутяжёлый-тяжёлый вес. Всегда кто-то может кому-то попасть. Думаю, поклонники Минеева и Исмаилова с удовольствием посмотрят этот поединок», – сказал Дрозд в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
- 26 апреля 2022
-
17:43
-
17:07
-
16:43
-
16:14
-
15:44
-
14:54
-
14:37
-
13:22
-
12:27
-
11:39
-
10:20
-
09:14
-
08:45
-
03:18
-
02:36
-
00:40
- 25 апреля 2022
-
23:47
-
23:10
-
22:15
-
21:44
-
20:26
-
19:08
-
18:19
-
17:14
-
16:28
-
15:34
-
14:39
-
13:35
-
12:08
-
11:12
-
10:12
-
09:18
-
00:19
- 24 апреля 2022
-
22:52
-
21:51