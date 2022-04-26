Минеев — это вам не трусливый нигериец. По правилам бокса Владимир тоже размотает Магу

Противостояние Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева стало одним из самых легендарных в российских ММА. Первая схватка получилась максимально драматичной: пять эффектных раундов завершились ничьей, которая не устроила абсолютно никого. Второй бой оказался ничуть не хуже, завершившись победой Минеева в третьем раунде. Исмаилов же настолько вымотался, что приводить его в себя пришлось кислородной подушкой.

Владимир пока больше не дрался, а вот Магомед успел провести интересный эксперимент. Исмаилов попробовал свои силы в боксе, проявив себя максимально удачно: Лысый хищник уверенно победил опытного боксёра Оланреваджу Дуродолу. Правда, нигериец выглядел неожиданно трусливо и почти не атаковал, после поединка выкатив список претензий к организаторам. Но победа есть победа.

Недавно Магомед анонсировал третий поединок с Минеевым — только теперь по правилам бокса: «Скорее всего, противостояние Исмаилова и Минеева состоится по боксу на площадке Hardcore. Думаю, это будет хороший старт для боксёрской площадки Hardcore», — сказал Лысый хищник на своём одноимённом канале в YouTube.



Идея выглядит интересной, учитывая, что завершение трилогии по правилам ММА весьма сомнительно. Слишком уверенно победил во втором поединке Минеев, который к тому же на четыре года моложе своего соперника. Но будет ли Владимир фаворитом в боксёрском ринге? Мы думаем, что да. Несмотря на успешный дебют Магомеда в профессиональном боксе, ему будет сложно одолеть Минеева.

Владимир точно не будет постоянно отступать, как это делал Дуродола. Бегать практически без ударов — точно не в его стиле. Вдобавок Минеев имеет заметное преимущество в росте и длине рук, что в боксе имеет большое значение. По уровню выносливости Волжанин тоже превосходит Лысого хищника, который в концовке «укороченного» боя с Дуродолой ходил по рингу неторопливым шагом.



Чем может ответить Исмаилов? Как минимум интересной боксёрской техникой и привычно высокой «духовитостью». Возможно, этого хватит, чтобы навязать Минееву конкурентное противостояние, но победить Маге будет почти невозможно. Как бы то ни было, боксёрский бой двух заклятых соперников просто обязан получиться захватывающим. Будем ждать его с нетерпением.