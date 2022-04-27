Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бёрнс: Чимаев — фаворит боя с Ковингтоном. Колби не сможет нанести ему ущерб

Бёрнс: Чимаев — фаворит боя с Ковингтоном. Колби не сможет нанести ему ущерб
Комментарии

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс высказался по поводу возможного поединка между Колби Ковингтоном и Хамзатом Чимаевым.

«Это будет бликзий бой, но прежде всего Колби должен его принять, и я не думаю, что он это сделает. Я просто чувствую, что он не примет этот бой. Но если он всё-таки состоится, то это будет очень тяжёлый поединок. Я не знаю, сможет ли Колби побороть его. Я не знаю, сможет ли Колби выдержать все удары. У Колби определенно не хватит мощи в руках, чтобы нанести ему ущерб. Я вижу Хамзата фаворитом в этом бою

Может быть, следующим соперником Хамзата станет Белал Мухаммад. Я сказал, что буду готов к реваншу, так что посмотрим. Мне нужны большие бои, вот что я ищу дальше», — приводит слова Бёрнса MMAJunkie.

Чимаеву не дадут подраться за пояс. Уайту незачем рисковать своим главным активом Чимаеву не дадут подраться за пояс. Уайту незачем рисковать своим главным активом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022