Бёрнс: Чимаев — фаворит боя с Ковингтоном. Колби не сможет нанести ему ущерб
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Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс высказался по поводу возможного поединка между Колби Ковингтоном и Хамзатом Чимаевым.
«Это будет бликзий бой, но прежде всего Колби должен его принять, и я не думаю, что он это сделает. Я просто чувствую, что он не примет этот бой. Но если он всё-таки состоится, то это будет очень тяжёлый поединок. Я не знаю, сможет ли Колби побороть его. Я не знаю, сможет ли Колби выдержать все удары. У Колби определенно не хватит мощи в руках, чтобы нанести ему ущерб. Я вижу Хамзата фаворитом в этом бою
Может быть, следующим соперником Хамзата станет Белал Мухаммад. Я сказал, что буду готов к реваншу, так что посмотрим. Мне нужны большие бои, вот что я ищу дальше», — приводит слова Бёрнса MMAJunkie.
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