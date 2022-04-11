Чимаеву не дадут подраться за пояс. Уайту незачем рисковать своим главным активом

Шведско-российский боец Хамзат Чимаев давно превратился в главную «хайп-машину» Даны Уайта. Очередного поединка Борза ждали с огромным нетерпением: впервые он встречался с таким мощным оппонентом, как Гилберт Бёрнс. Бразильский ветеран дал Чимаеву отличный бой, восхитивший самого Дану Уайта. Несмотря на два падения в нокдаун, чеченский швед выиграл судейским решением — а с кем ему драться теперь?

Кажется, основной вариант один — чемпионский поединок с Камару Усманом. Борз прочно оседлал волну любви болельщиков, в глазах которых давно заслужил шанс на титул. Вдобавок он победил не кого-нибудь, а самого Гилберта Бёрнса, идущего под вторым номером в рейтинге полусредневесов UFC. Да и сам Чимаев теперь вряд ли захочет драться с кем-то, у кого нет чемпионского пояса — запросы этого парня растут быстро.

Да только у Даны Уайта наверняка другие планы. Организовать Борзу титульный бой очень легко, но здесь кроется весьма большой риск. Если чеченский швед проиграет непобедимому Усману, хайп вокруг имени Чимаева заметно спадёт. Тем более что у Хамзата обнаружились и слабые стороны: в частности, ему нужно как следует поработать над защитой, чтобы не улететь в нокаут от «колотушки» чемпиона.

Так кого выбрать Уайту, если тот не решится рисковать «курицей, несущей золотые яйца»? Претендентов на потенциальный бой множество: Леон Эдвардс, Хорхе Масвидаль, Белал Мухаммад — любой почтёт за счастье подраться с Чимаевым, учитывая, какие деньги стоят на кону. Но лучшим вариантом будет поединок Хамзата с Колби Ковингтоном. Причём как со спортивной, так и с финансовой точки зрения.



Кстати, Уайт пока не подтвердил идею схватки Чимаева и Колби. Хотя лучшего боя попросту не придумать: трэш-ток болтливого Ковингтона поможет собрать огромные PPV. Вдобавок швед и американец давно ненавидят друг друга, что только добавит красок противостоянию. Со спортивного ракурса всё тоже выглядит наилучшим образом, ведь Колби — первый в рейтинге после Усмана. Кажется, через несколько месяцев нас ждёт великолепный поединок.