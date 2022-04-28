Бетербиев рассказал о диагнозе, из-за которого мог завершить карьеру

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев рассказал о том, как однажды едва не завершил профессиональную карьеру по боксу.

«Однажды со мной произошла история, которая могла загубить мою карьеру практически в самом начале.

Я только приехал в Москву, чтобы учиться в училище Олимпийского резерва. Меня, как и всех спортсменов училища, начали обследовать врачи и обнаружили один очень неприятный диагноз, с которым профессионально заниматься спортом нельзя. Пришлось лечь в больницу к 70-ти и 80-летним старикам, проходить дополнительные обследования и лечение.

Я очень переживал, что вот так закончится моя жизнь в боксе. А вдобавок к этому мне пришлось пройти все эти переживания абсолютно одному — я не хотел расстраивать маму, родных, поэтому ничего им не сказал. Я просто надеялся на лучшее. Через 10 дней лечения меня обследовали ещё раз. И оказалось, что никакой болезни у меня нет. Это была ошибка! То ли анализы перепутали, то ли ещё что-то — не важно. Важно то, что я смог вернуться к тренировкам.

Но эти 10 дней навсегда остались в моей памяти, и я понял, что точно не брошу спорт, пока могу тренироваться. Поэтому всегда надейтесь на лучшее и занимайтесь спортом, пока здоровье позволяет», — написал Бетербиев в своих социальных сетях.

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