Суд запретил Масвидалю приближаться к Ковингтону

Судья Захари Джеймс вынес решение в отношении американского бойца ММА Хорхе Масвидаля. Он ранее напал на другого бойца, Колби Ковингтона, и атаковал его рядом с рестораном в Майами (США).



Масвидалю запретили приближаться к Ковингтону. Он не должен приближаться ближе чем на 25 футов (7,6 м). Кроме того, Хорхе должен находиться на расстоянии не менее чем 500 футов (152,4 м) от дома Ковингтона. Также Масвидалю запрещено контактировать со своим оппонентом. Следующее заседание состоится 12 мая.



Данное решение связано с показаниями Ковингтона. Он заявил, что опасается нападения Масвидаля в будущем.

Хорхе не участвовал в заседании лично. На нём присутствовал его адвокат. При этом Масвидаль вышел на связь через Zoom. Аналогичным образом поступил и Ковингтон.

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