Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Суд запретил Масвидалю приближаться к Ковингтону

Суд запретил Масвидалю приближаться к Ковингтону
Комментарии

Судья Захари Джеймс вынес решение в отношении американского бойца ММА Хорхе Масвидаля. Он ранее напал на другого бойца, Колби Ковингтона, и атаковал его рядом с рестораном в Майами (США).

Масвидалю запретили приближаться к Ковингтону. Он не должен приближаться ближе чем на 25 футов (7,6 м). Кроме того, Хорхе должен находиться на расстоянии не менее чем 500 футов (152,4 м) от дома Ковингтона. Также Масвидалю запрещено контактировать со своим оппонентом. Следующее заседание состоится 12 мая.

Данное решение связано с показаниями Ковингтона. Он заявил, что опасается нападения Масвидаля в будущем.

Хорхе не участвовал в заседании лично. На нём присутствовал его адвокат. При этом Масвидаль вышел на связь через Zoom. Аналогичным образом поступил и Ковингтон.

Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.

Масвидаль подкараулил Ковингтона в ресторане. Выбил болтуну зуб и убежал. Видео Масвидаль подкараулил Ковингтона в ресторане. Выбил болтуну зуб и убежал. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022