Енджейчик подписала новый контракт с UFC

Экс-чемпион UFC Йоанна Енджейчик подписала новый контракт с промоушеном. Он рассчитан на шесть боёв.

«Я всегда говорила, что моя цель — завершить карьеру, выступая в UFC. Это лучшая лига мира. Я не хочу куда-то уходить даже за большие деньги. Тех денег, которые я заработала, хватит и моим внукам. И дело не в деньгах, а в вопросе приоритета», — цитирует Енджейчик MMA Fighting.



34-летняя Енджейчик провела в ММА 20 боёв. Она одержала 16 побед и потерпела четыре поражения. В UFC она выступает с июля 2014 года. Вплоть до 2017 года польская боец ММА не потерпела ни одного поражения. Затем она дважды уступила Роуз Намаюнас, после чего потерпела поражение в поединке с Валентиной Шевченко, а затем — и с Чжан Вейли. Китаянка станет следующей соперницей Енджейчик, их бой пройдёт 11 июня в Сингапуре.