«Инструктор по кикбоксингу выбирает вам бои». Босс из бокса пнул Уайта и его лучшего бойца

Многолетний чемпион UFC Камару Усман и абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес устроили мощную перепалку в «Твиттере». По всей видимости, парни постепенно готовят почву для своего боя. Как это часто бывает, один конфликт стал основой для другого: в переписку включился большой боксёрский босс Стивен Эспиноза, занимающий должность исполнительного директора канала Showtime.
Эспиноза появился в комментариях к записи Усмана, выкатив достаточно забавный комментарий. Стивен успел «пнуть» как Камару, так и его босса Дану Уайта: «Смешно! Бойцы UFC хотят получать зарплату как у боксёров, но не понимают, что боксёры имеют право выбирать соперников. Здесь речь идёт о профессиональном самоопределении, чуждом для тех, кому выбирает бои инструктор по кикбоксингу».
Естественно, «инструктор по кикбоксингу» — прямой намёк на Уайта. Всемогущий босс UFC на старте карьеры действительно был инструктором: только преподавал он бокс и аэробику. Впрочем, вскоре Дана завладел сетью из трёх спортзалов и уже не работал тренером. Хотя бизнес был не таким уж удачным — из-за проблем с мафией Уайт сначала пережил избиение, а потом и банкротство.
Босс Showtime уже давно конфликтует с Уайтом. Изначально два функционера поссорились из-за боксёрского боя Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора. Дана обвинил Эспинозу в плохой организации поединка и сравнительно низком количестве проданных трансляций, к чему присоединился и Макгрегор. Стивен не полез за словом в карман, ответив с присущей ему язвительностью, — что вывело из себя Конора.
Но сейчас критика Эспинозы выглядит необоснованной. Звёзды UFC имеют полное право выбирать себе соперников и отказываться от боёв, взять хотя бы Джона Джонса. Матчмейкинг в боксе выглядит сейчас примерно так же, как и в UFC. А вспоминать прошлое Уайта… Все с чего-то начинали. Дана заслуживает только уважения: подняться с должности инструктора до главы лучшего промоушена мира — дорогого стоит.
Дана Уайт
Фото: Yifan Ding/Getty Images
Скорее, тут говорит банальная зависть к потрясающему успеху UFC. Ну и традиционный антагонизм: бокс и смешанные единоборства всегда будут «конкурирующими организациями», делящими деньги и любовь болельщиков. Учитывая, что рынок единоборств сейчас откровенно пресыщен, конфликт будет только разгораться. Посмотрим, чем Эспинозе ответит Дана Уайт, — если вообще будет отвечать.
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