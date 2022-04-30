Ган и Туйваса проведут бой на турнире UFC во Франции

В начале сентября во Франции должен состояться первый в истории турнир UFC. Как сообщает BJPenn со ссылкой на Ариэля Хельвани, в главном событии вечера с большой долей вероятности встретятся тяжеловесы Сириль Ган и Тай Туйваса.



Для Гана этот бой станет первым после его титульного поединка с Фрэнсисом Нганну на турнире UFC 270. До того поражения Ган одержал 10 побед подряд и стал временным чемпионом организации в тяжёлом весе. Он является единственным французом, который становился чемпионом UFC (пусть и временным).



Туйваса одержал пять побед подряд. Во всех случаях австралиец побеждал нокаутом. Последний бой он провёл на турнире UFC 271, где нокаутировал Деррика Льюиса.

Чемпионом UFC в тяжёлом весе является Фрэнсис Нганну.