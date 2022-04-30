Ган и Туйваса проведут бой на турнире UFC во Франции
Поделиться
В начале сентября во Франции должен состояться первый в истории турнир UFC. Как сообщает BJPenn со ссылкой на Ариэля Хельвани, в главном событии вечера с большой долей вероятности встретятся тяжеловесы Сириль Ган и Тай Туйваса.
Для Гана этот бой станет первым после его титульного поединка с Фрэнсисом Нганну на турнире UFC 270. До того поражения Ган одержал 10 побед подряд и стал временным чемпионом организации в тяжёлом весе. Он является единственным французом, который становился чемпионом UFC (пусть и временным).
Туйваса одержал пять побед подряд. Во всех случаях австралиец побеждал нокаутом. Последний бой он провёл на турнире UFC 271, где нокаутировал Деррика Льюиса.
Чемпионом UFC в тяжёлом весе является Фрэнсис Нганну.
Комментарии
- 30 апреля 2022
-
00:28
- 29 апреля 2022
-
23:45
-
22:15
-
21:42
-
21:05
-
20:25
-
19:31
-
18:23
-
18:02
-
17:29
-
16:45
-
16:32
-
15:34
-
14:39
-
13:40
-
12:45
-
11:57
-
11:28
-
10:19
-
09:59
-
09:30
-
09:01
-
08:50
-
08:09
-
07:51
-
00:18
- 28 апреля 2022
-
23:37
-
21:42
-
20:33
-
19:46
-
18:59
-
17:18
-
16:15
-
15:15
-
14:39
Партнерский контент