Боец Bellator — о Максе Топоре: как перхоть упал на настил
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Российский боец Bellator Александр Шаблий отреагировал на поражение нокаутом бойца смешанных единоборств Макса Щербакова по прозвищу «Топор», которое он потерпел в поединке с Денисом Вильдановым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
«Куда катится российский бокс? Просто как перхоть упал на настил», — написал Шаблий в своих социальных сетях.
Щербаков уступил в первом раунде уже на 49-й секунде. Главным событием вечера на турнире стал бой россиянина Фёдора Чудинова и представителя Узбекистана Азизбека Абдугофурова, победу в котором единогласным решением судей праздновал Абдугофуров.
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