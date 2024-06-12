Инсайдер: бой Макгрегор — Чендлер находится в очень подвешенном состоянии

Известный инсайдер и журналист Ариэль Хельвани прояснил статус поединка между популярным ирландским бойцом ММА и бывшим двойным чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе Конором Макгрегором и экс-претендентом на титул UFC в категории до 70 кг Майклом Чендлером.

«Поединок между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером находится в очень подвешенном состоянии. UFC пытается придумать план Б. Позитива, о котором я говорил неделю назад, на данный момент нет. Бой пока не отменён, однако есть вероятность, что Чендлеру найдут другого соперника. Либо в главном поединке турнира UFC 303 будут биться другие бойцы», – написал в своих социальных сетях Ариэль Хельвани.

Бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером планируется провести на турнире UFC 303, который пройдёт 29 июня в Лас-Вегасе.