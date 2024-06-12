«Борьба Хамзата на другом уровне». Прохазка — о поединке Уиттакер — Чимаев

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка высказался о поединке между экс-обладателем титула UFC в среднем весе (до 84 кг) австралийцем Робертом Уиттакером и популярным непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Мне действительно нравится стиль Роберта Уиттакера. Будет интересно посмотреть, как хорошо будет работать его борьба против Хамзата. Поскольку борьба Чимаева на другом уровне. Я думаю, что Роберт сможет победить его, если будет много двигаться и делать акцент на работу ногами», — сказал Прохазка в интервью Джеймсу Линчу на его YouTube-канале.

Напомним, поединок между Чимаевым и Уиттакером возглавит первый турнир UFC в Саудовской Аравии, который планируется на 22 июня.