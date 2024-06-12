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«После этого я решил так». Двалишвили ответил, почему не стремится к досрочным победам

«После этого я решил так». Двалишвили ответил, почему не стремится к досрочным победам
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Грузинский боец легчайшего веса (до 61 кг) Мераб Двалишвили высказался о своём стиле ведения боёв.

«Во втором бою [в UFC] я встретился с крутым парнем Рикки Симоном. Он был хорош во всём, и я пытался его финишировать. За минуту до конца я повалил его и попытался финишировать в позиции сверху, но ударился головой о пол с такой силой, что вырубил себя. В этот момент он схватил меня и попытался придушить. Я не сдавался, пытался сражаться, но рефери сказал, что я временами терял сознание. Ему отдали победу техническим нокаутом, что-то вроде того.

После этого я сказал себе, что буду валить людей и перестану гоняться за финишем. Я не собираюсь больше так рисковать. После этого поражения я стал более умным бойцом. Раньше я был диким, но теперь я играю с соперниками», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу Raw Talk.

Двалишвили запрыгнул на трибуну, чтобы поймать фаната

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