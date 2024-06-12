Перейра: Адесанья изменился после боёв со мной

Чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра поставил под сомнение шансы на успех новозеландца Исраэля Адесаньи в случае возвращения.

«Я буду честен, бой со Стриклендом получился для него тяжёлым. И, глядя на то, как всё сложилось, можно сказать, что Адесанья немного изменился после боёв со мной. Я не скажу, что он уже не тот, но он стал выступать по-другому. Так что я даже не знаю, чего ожидать», — сказал Перейра в интервью FOX Sports Australia.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 293 в сентябре, Адесанья проиграл единогласным решением американцу Шону Стрикленду, лишившись чемпионского титула в среднем весе (до 84 кг).

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