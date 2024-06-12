Виктор Немков победил Шамиля Гамзатова на турнире Наше дело 84

Сегодня, 12 июня, на турнире Наше дело 84, который состоялся в Санкт-Петербурге на КСК «Арене» состоялся бой между братом экс-обладателя титула Bellator в полутяжёлом дивиизоне Вадима Немкова Виктором и бывшим бойцом UFC Шамилем Гамзатовым.

Бой завершился победой Виктора Немкова единогласным решением судей (все судьи поставили 48:47).

Виктор Немков имеет в своём рекорде 34 победы, восемь поражений, а также один бой судьи признали ничьёй. Российский боец успел провести поединке в таких лигах, как M-1, PFL, Bellator и прочих.

Шамиль Гамзатов ранее выступал под эгидой UFC. В своём рекорде он имеет 14 побед и два поражения. Бой с Немковым стал для Гамзатова первым за последние два с половиной года.