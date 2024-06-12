Стрикленд: зарплаты в UFC — полнейшая чушь

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд в очередной раз критично высказался о заработках в престижнейшей MMA-организации мира.

«Зарплаты в UFC – полнейшая чушь. Подписание контракта с парнями по схеме 10/10 [тысяч долларов] должно быть уголовно наказуемым.

Я нахожусь на случайной трибуне разбогатевшего бедняка. Как только у вас появляется капитал, он начинает разрастаться как снежный ком. Элитам никогда не придётся зарабатывать деньги и при этом легко иметь $ 500 тыс. в год. И, несмотря на это, они продолжают заполнять свои банковские счета миллионами, которые им никогда не понадобятся и которые они никогда не потратят. И так везде», — написал Стрикленд в социальных сетях.

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