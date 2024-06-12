Боец UFC Перес: мне хотелось бы подраться против Кайлы Харрисон, чтобы надрать ей задницу

Боец UFC Айлин Перес хочет провести следующий бой против двукратной олимпийской чемпионки мира по дзюдо Кайлы Харрисон.

«Моя цель — провести пятираундовый бой в главном событии турнира, предпочтительно против Кайлы Харрисон. Мы хотим этого боя, поскольку она лучший боец в дивизионе и человек с самым громким именем после меня. В идеале мне хотелось бы подраться против Кайлы Харрисон или Нормы Дюмонт, чтобы надрать им задницу в пяти раундах.

У меня есть чувство, что мне теперь можно драться в главном поединке турнира. У меня есть необходимая подготовка, а также мне удалось найти баланс в том, как правильно проводить весогонку. Когда кто-то уверен, что станет чемпионом мира, то он собирается воспользоваться любой возможностью, чтобы добиться этого», — приводит слова Перес портал MMAJunkie.