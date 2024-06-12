Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец UFC Перес: мне хотелось бы подраться против Кайлы Харрисон, чтобы надрать ей задницу

Боец UFC Перес: мне хотелось бы подраться против Кайлы Харрисон, чтобы надрать ей задницу
Аудио-версия:
Комментарии

Боец UFC Айлин Перес хочет провести следующий бой против двукратной олимпийской чемпионки мира по дзюдо Кайлы Харрисон.

«Моя цель — провести пятираундовый бой в главном событии турнира, предпочтительно против Кайлы Харрисон. Мы хотим этого боя, поскольку она лучший боец в дивизионе и человек с самым громким именем после меня. В идеале мне хотелось бы подраться против Кайлы Харрисон или Нормы Дюмонт, чтобы надрать им задницу в пяти раундах.

У меня есть чувство, что мне теперь можно драться в главном поединке турнира. У меня есть необходимая подготовка, а также мне удалось найти баланс в том, как правильно проводить весогонку. Когда кто-то уверен, что станет чемпионом мира, то он собирается воспользоваться любой возможностью, чтобы добиться этого», — приводит слова Перес портал MMAJunkie.

Материалы по теме
Ирина Алексеева: Кайла Харрисон — это терминатор
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android