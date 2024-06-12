Дю Плесси: хочу бой с Адесаньей. Не знаю, почему UFC не анонсирует его

Действующий обладатель титула UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси не понимает, почему его бой с популярным нигерийским бойцом Исраэлем Адесаньей до сих пор не анонсирован.

«Давно готов к этому вызову и хочу бой с Адесаньей. После того как пояс стал моим, единственный человек, которому я бросил вызов, был Иззи. Этот поединок хотят видеть все. Мне также хотелось бы потанцевать с этим парнем. Просто объявите бой. Не знаю, почему этого не делают. Возможно, UFC ждёт чего-то, не могу сказать. Если бы мне дали шанс выступить на турнире UFC 305 в Перте, то было бы потрясно. Я на 100% поддерживаю организацию и проведение этого боя или любого другого, который мне предложат», — приводит слова дю Плесси портал Bloody Elbow.