Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дю Плесси: хочу бой с Адесаньей. Не знаю, почему UFC не анонсирует его

Дю Плесси: хочу бой с Адесаньей. Не знаю, почему UFC не анонсирует его
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси не понимает, почему его бой с популярным нигерийским бойцом Исраэлем Адесаньей до сих пор не анонсирован.

«Давно готов к этому вызову и хочу бой с Адесаньей. После того как пояс стал моим, единственный человек, которому я бросил вызов, был Иззи. Этот поединок хотят видеть все. Мне также хотелось бы потанцевать с этим парнем. Просто объявите бой. Не знаю, почему этого не делают. Возможно, UFC ждёт чего-то, не могу сказать. Если бы мне дали шанс выступить на турнире UFC 305 в Перте, то было бы потрясно. Я на 100% поддерживаю организацию и проведение этого боя или любого другого, который мне предложат», — приводит слова дю Плесси портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
Исраэль Адесанья: мне больше не нужны пояса, я иду за головами
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android