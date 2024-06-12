«Прими бой». Промоутер Дюбуа обратился к Энтони Джошуа

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа, заявил, что следующим соперником его боксёра должен стать двукратный чемпион мира соотечественник Энтони Джошуа.

«Джошуа поднимается на вершину? Это не так. Он бывший чемпион. Прими бой, который имеет наибольший смысл.

Джошуа становился чемпионом, он дрался лучше всех, Даниэль – молодой парень на пути к вершине, давайте сделаем это. Если бой состоится, Джошуа будет фаворитом 8 к 1. Это отличный поединок для британцев. Почему бы не устроить его?» — приводит слова Уоррена издание BoxingScene.

Дюбуа 26 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в июне, британец досрочно остановил хорватского олимпийца Филипа Хрговича, завоевав временный титул IBF.

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