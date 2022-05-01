Марлон Вера победил Роба Фонта в главном бою турнира UFC Vegas 53

В ночь с 30 апреля на 1 мая мск проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 53. В главном бою турнира эквадорский боец Марлон Вера сразился с американцем Робом Фонтом.



Бой продлился все пять раундов и завершил победой Веры решением судей. Для эквадорца эта победа стала 20-й в смешанных единоборствах. Также на его счету 7 поражений.



Напомним, ранее на турнире молдавский боец Александр Романов побелил американца Чейзом Шермана в первом раунде.



В соглавном бою турнира белорусский боец Андрей Орловский сразился с американцем Джейком Коллье.



Основной кард:



Роб Фонт — Марлон Вера

Андрей Орловский — Джейк Коллье

Жоандерсон Брито — Андре Фили

Грант Доусон — Джаред Гордон

Тристан Коннелли — Даррен Элкинс

Кшиштоф Йотко — Джеральд Мёршарт