Гилберт Бёрнс объяснил, почему он заплакал после боя с Чимаевым
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Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс рассказал о своих эмоциях после поражения Хамзату Чимаеву.
«Я был так зол, потому что я и сам знал, что провёл хороший бой, но люди подходили и говорили мне: «Ай, не волнуйся, это был отличный бой». Я продолжал идти, а люди говорили: «Не волнуйся, это был отличный бой», но я проиграл, и я не хотел плакать сразу… Может быть, третий или четвёртый человек подошёл ко мне со словами: «Братан, это был отличный бой», и тогда я взорвался и заплакал: «Но я, чёрт возьми, проиграл!». Доходит до того, что я так ненавижу проигрывать, что мне всё равно, был ли это отличный бой. Я просто хочу победить, я не хочу проигрывать», — приводит слова Бёрнса BJPenn.
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