«Усман чуть не отправил тебя на небеса» — Чимаев ответил на критику Масвидаля
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на критику в свой адрес другого известного бойца Хорхе Масвидаля.
«Я видел, как Масвидаль говорил, что я ни с кем не дрался. А с кем дрался он? Как ты можешь говорить такое после нокаута? Усман чуть не отправил тебя на небеса!», — приводит слова Чимаева BJ Penn со ссылкой на Hustle MMA.
Ранее Хорхе Масвидаль на вопрос о том, что он думает о Чимаеве, заявил: «Я ни хрена о нём не думаю. Он ни с кем не дрался, знаете ли. Сначала ему нужно подраться с сильным парнем. Они (UFC) много говорят обо всех, от кого, по их мнению, можно получить деньги. Я ещё не видел ни одного парня, которого бы Чимаев избил», — приводит слова Масвидаля источник.
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