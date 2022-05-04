Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев отреагировал на фото повреждений Ковингтона после драки с Масвидалем

Чимаев отреагировал на фото повреждений Ковингтона после драки с Масвидалем
Комментарии

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своём «твиттере», отреагировав на фото, где демонстрируются повреждения американца Колби Ковингтона после нападения соотечественника Хорхе Масвидаля. Хамзат сделал репост фото, добавив к нему восемь смеющихся смайлов.

https://twitter.com/KChimaev/TMZ Sports

https://twitter.com/KChimaev/TMZ Sports

Напомним, Масвидалю предъявили обвинения в нападении на человека в одном из ресторанов Майами. Бойца арестовали, а потом выпустили под залог. Позже ему запретили приближаться к Ковингтону ближе чем на 25 футов (7,6 м). Кроме того, Хорхе должен находиться на расстоянии не менее чем 500 футов (152,4 м) от дома Ковингтона. Также Масвидалю запрещено контактировать со своим оппонентом.

Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем:

Оскорблял детей бывшего друга и отхватил, а теперь ходит по судам. Самый мерзкий боец UFC Оскорблял детей бывшего друга и отхватил, а теперь ходит по судам. Самый мерзкий боец UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022