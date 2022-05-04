Чимаев отреагировал на фото повреждений Ковингтона после драки с Масвидалем

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своём «твиттере», отреагировав на фото, где демонстрируются повреждения американца Колби Ковингтона после нападения соотечественника Хорхе Масвидаля. Хамзат сделал репост фото, добавив к нему восемь смеющихся смайлов.

https://twitter.com/KChimaev/TMZ Sports

Напомним, Масвидалю предъявили обвинения в нападении на человека в одном из ресторанов Майами. Бойца арестовали, а потом выпустили под залог. Позже ему запретили приближаться к Ковингтону ближе чем на 25 футов (7,6 м). Кроме того, Хорхе должен находиться на расстоянии не менее чем 500 футов (152,4 м) от дома Ковингтона. Также Масвидалю запрещено контактировать со своим оппонентом.

Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем: