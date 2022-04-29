Оскорблял детей бывшего друга и отхватил, а теперь ходит по судам. Самый мерзкий боец UFC

Прошлой ночью суд вынес решение по делу Хорхе Масвидаля. Напомним, несколько недель назад Масвидаль напал на своего бывшего друга, а ныне заклятого врага Колби Ковингтона в ресторане. В результате Хорхе выбил зуб Хаосу и разбил ему часы. Хотя до этого у нападавшего было 25 минут в октагоне, чтобы разобраться с ним. Но трэш-ток Колби снова оказался впереди планеты всей.

Да, Ковингтон раздавил Масвидаля в честном бою. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь. И Хорхе не забыл, что Колби наговорил про его детей. Безнаказанность — очень плохой спутник. Поэтому неудивительно что Ковингтона настигла вендетта, ибо такие слова порождают ответственность. Тут поражает, что Колби не захотел решать вопрос по-мужски и просто «настучал» на своего бывшего друга в полицию. И теперь пытается отгородиться от него и посадить за решётку.



Таким образом, Хаос добился того, чтобы Масвидаль не подходил к его дому ближе, чем на 152,4 метра. А к самому пострадавшему нельзя подходить ближе, чем на 7,6 метра. Циничная многоходовка для истребления врага. Только он не учёл одного фактора — хейта со стороны коллег по цеху. Не знаем, что тут хуже — дело Масвидаля или придуманная черепно-мозговая травма Ковингтона, не имеющая официального медсвидетельства?

Хорхе Масвидаль под следствием Фото: Полицейский департамент США

Этот инцидент может сделать Ковингтона самым нерукопожатным бойцом в UFC. Ранее Хабиб Нурмагомедов призывал не иметь дело с Хаосом.

«Если вы сильнее кого-то в октагоне, это не значит, что можно оскорблять его детей. Никто не имеет права оскорблять чью-то семью. Как только вы пойдёте по этому пути, будьте готовы подтвердить свои слова. На тебя напал профессиональный боец, такой же, как ты, твоего роста, и ты идёшь в полицию выдвигать против него обвинения?



Я думаю, все полусредневесы должны отказаться от боя с Колби, просто не соглашайтесь на бои с ним. Пусть он сидит без поединка. Это, вероятно, существенно повлияет на него и на всех, кто оскорбляет семьи и провоцирует бойцов. Чтобы иметь дело с ним, надо искать его в ресторане», — написал в соцсетях Хабиб.

Таким образом, всё наследие, которое выстраивал вокруг себя сторонник Дональда Трампа, может быть разрушено. Сам Трамп не так давно стал жертвой культуры отмены у крупных корпораций, деятельность которых запрещена на территории РФ.



Вот по этим же стопам уверенно идёт и Ковингтон. Конечно же, бывший президент США натворил немало грязи за свою жизнь, но до такой низости он не опускался. Колби настолько сильно перегнул палку, что от него отворачивается собственная семья. Если он хотел таким образом развернуть весь мир против себя, то справился с этим на отлично. Однако, похоже, Ковингтон просто не знает правил приличия, чем охотно пользуется для выстраивания имиджа.

Колби Ковингтон и Дональд Трамп Фото: Из личного архива Ковингтона

Зрители, глядя на Хаоса, могут подумать, что в ММА выступают только токсичные персонажи наподобие Макгрегора и Ковингтона. Они не пиарят спорт, а позорят его и отталкивают от себя людей. Поэтому не Масвидаль, а именно Колби заслуживает штрафные санкции, хотя бы от работодателя.

Дана Уайт не знал, что делать с Ковингтоном после победы над Масвидалем, так как третий бой с Усманом — это пустая трата времени. Поэтому он придумал поединок с Чимаевым. Возможно, таким образом глава UFС хочет приструнить Хаоса. Посмотрим, как будет вести себя Ковингтон против уроженца Чеченской республики на пресс-конференции. Это может показаться эффективной мерой, но Макгрегор не угомонился после боя с Хабибом.



Однако у Уайта гораздо больше рычагов влияния, и он вполне способен отстранить болтуна хотя бы на временный срок. Тем более Колби и близко не генерирует столько денег, сколько Конор. А пока что Ковингтон до сих пор чувствует безнаказанность. И это несправедливо. Поэтому он и дальше будет накалять обстановку внутри лиги.



Только глава промоушена может остановить этот трэшовый круг одним решением. На суд никакой надежды нет, как и на институт репутации. Дана Уайт, выгони Колби Ковингтона из UFC! Он позорит твою лигу.



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