Уайт заявил, что уволит Серроне из UFC в случае поражения. Фергюсону ничего не грозит

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что проигравший в бою между Тони Фергюсоном и Майклом Чендлером не будет уволен из организации. Также Уайт рассказал, что в случае если знаменитый боец Дональд Серроне уступит в поединке с Джо Лозоном, то он покинет UFC.

«Мы всё ещё говорим о противостоянии пятого номера против седьмого в самом жёстком дивизионе в нашем спорте. Поэтому если вы посмотрите, кому эти парни проиграли, это были лучшие бойцы в мире. И эти парни всегда показывают зрелище, они всегда выходят биться. Нет, в этом поединке никто не будет сражаться за место под солнцем.

Бой Серроне и Лозона? Они — совсем другая история. Проигравший, скорее всего, соберёт вещи и уедет в закат. С этим я согласен», — приводит слова Уайта MMA Mania.