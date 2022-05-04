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Уайт заявил, что уволит Серроне из UFC в случае поражения. Фергюсону ничего не грозит

Уайт заявил, что уволит Серроне из UFC в случае поражения. Фергюсону ничего не грозит
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Президент UFC Дана Уайт рассказал, что проигравший в бою между Тони Фергюсоном и Майклом Чендлером не будет уволен из организации. Также Уайт рассказал, что в случае если знаменитый боец Дональд Серроне уступит в поединке с Джо Лозоном, то он покинет UFC.

«Мы всё ещё говорим о противостоянии пятого номера против седьмого в самом жёстком дивизионе в нашем спорте. Поэтому если вы посмотрите, кому эти парни проиграли, это были лучшие бойцы в мире. И эти парни всегда показывают зрелище, они всегда выходят биться. Нет, в этом поединке никто не будет сражаться за место под солнцем.

Бой Серроне и Лозона? Они — совсем другая история. Проигравший, скорее всего, соберёт вещи и уедет в закат. С этим я согласен», — приводит слова Уайта MMA Mania.

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