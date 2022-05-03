Сломал сопернику руку и затмил Конора с Хабибом. Как Тони Фергюсон устроил бой года

В ночь с 7 на 8 мая в Финиксе (штат Аризона, США) состоится турнир UFC 274. В главном поединке Чарльз Оливейра проведёт защиту пояса в лёгком весе против Джастина Гэтжи, в соглавном бою Роуз Намаюнас в титульном поединке сразится с Карлой Эспарзой. Но сначала Тони Фергюсон встретится с Майклом Чендлером – бой обещает стать очень зрелищным, но затмит ли он схватку Эль Кукуя с Энтони Петтисом?

Поединок двух Энтони изначально выглядел как мисматч. Фергюсон шёл на серии из 10 побед и был на пике карьеры, а лучшие годы Петтиса уже прошли – он чередовал удачные поединки с поражениями и шёл на восьмом месте в рейтинге, хотя четыре года назад держал пояс. Эль Кукуй занимал вторую позицию и мечтал о бое с Хабибом, который к тому моменту сорвался уже четырежды.

Петтис и Фергюсон Фото: Josh Hedges/Getty Images

Тёзки бились как раз во втором по значимости поединке турнира UFC 229 – его, если вы каким-то чудом забыли, возглавляли Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Многие болельщики проснулись чётко к схватке россиянина и ирландца, но те, кто не ложился или встал раньше, точно не пожалели: рубка Фергюсона и Петтиса по зрелищности затмила главный бой, где самые яркие события случились уже после его окончания.

Мужчины начали аккуратно – они держали дистанцию, обменивались лёгкими лоу-киками и ударами в голову, а бой был похож на бодрый спарринг, где соперники не стремятся нанести друг другу урон. Но ко второй половине раунда бойцы начали рисковать: Петтис выдавал дерзкие бэкфисты и хай-кики, а Тони постоянно сближался в стремлении прижать соперника к сетке. Петтиса это совсем не смущало – экс-чемпион был не против зарубиться. В последнюю минуту раунда бойцы здорово поймали друг друга, а Шоутайм выдал акробатический трюк в стиле капоэйра – Фергюсону повезло, что нога оппонента немного не дотянулась до его лица.

Тони был уверен в себе – он улыбался Петтису и что-то ему говорил. На старте второго раунда нахальность могла стоить ему прерывания победной серии: Фергюсон резко сблизился и провёл внутренний лоу-кик, а Петтис в этот момент вмазал смачный оверхенд с правой и сбил Эль Кукуя с ног. Тони резко встал и тут же получил ещё один такой же удар – пришлось в прямом смысле катиться от Петтиса кувырком. Энтони решил, что это его шанс – он накинулся на Фергюсона и принялся лупить его по всем открытым частям тела.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале UFC.

Эль Кукуй прижал соперника к себе – бойцы оказались в партере, а Петтис находился в фулл-маунте. Вряд ли Шоутайм сильно радовался выигрышной позиции – в суматохе Фергюсон рассёк ему лицо. Кровь залила и самого Петтиса, и лежащего под ним Тони. Крови было так много, что рефери поединка Джейсон Херцог приостановил схватку, чтобы врач проверил глубину рассечения. Бою позволили продолжиться, и два счастливых окровавленных мужика с широкими улыбками вновь сошлись в центре клетки.

Фергюсон и Петтис улыбаются Фото: Stephen McCarthy/Getty Images

Бойцы начали откровенно развлекать публику: Шоутайм выбросил невероятный хай-кик с разворота, но не докрутил, а Эль Кукуй попытался воспользоваться этим и пнул соперника, но не нанёс тому серьёзного урона. И всё же Тони выглядел сфокусированнее – его концентрация дала понять Петтису, что пора прекратить веселиться. Нацеленность Фергюсона отразилась и в цифрах – к середине второго раунда он выбросил 66 значимых ударов, в то время как Петтис суммарно сделал 63 выстрела.

Тони продолжал умножать цифры невероятно быстро – он прижал оппонента к сетке и кормил его локтями. Петтис отвечал редкими, но точными кроссами. Лицо Шоутайма превратилось в большое красное пятно – непонятно, как он вообще что-то видел и находил кулаками голову Эль Кукуя.

Петтис и Фергюсон Фото: Stephen McCarthy/Getty Images

Петтис не без труда дожил до сирены. В углу у бойца спросили, готов ли он продолжать. Вероятно, Энтони был бы не против, но выяснилось, что он сломал руку. Когда это могло случиться, непонятно – возможно, после одного из сильных ударов по гранитной голове Тони, а может, в результате кувырка и неудачного приземления на настил.

Фергюсон победил – Эль Кукуй лёг на канвас и плакал от счастья. Он наверняка хотел победить не так, но бойцы в любом случае выдали не просто лучший бой того турнира, а одну из самых крутых схваток в истории UFC.