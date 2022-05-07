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«Обязательно попробую его нокаутировать». Альварес — о бое с Биволом

«Обязательно попробую его нокаутировать». Альварес — о бое с Биволом
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес высказался о предстоящем поединке с россиянином Дмитрием Биволом.

«На самом деле мне комфортно драться с кем угодно, с бойцами любых габаритов, так как за моими плечами большой опыт. На этом уровне нужно уметь адаптироваться к любому стилю. Думаю, на данный момент я могу приспособиться ко всем соперникам.

В случае со мной нельзя быть уверенным наверняка, как закончится бой. Но каждый мой удар будет причинять ему урон. Надеюсь, что поединок не затянется слишком надолго. Да, передо мной будет действительно хороший боец, но я обязательно попробую его нокаутировать», — сказал Альварес в интервью на канале DAZN Boxing в YouTube.

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