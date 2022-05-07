Бивол верит в победу над Канело. Мексиканец готов доказать, что зря. LIVE!

В ночь на 8 мая 2022 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится бой непобеждённого чемпиона WBA из России Дмитрия Бивола и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка, в котором 31-летний россиянин будет сражаться с живой легендой профессионального бокса, официально лучшим боксёром современности вне зависимости от весовых категорий.

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