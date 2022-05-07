Бивол верит в победу над Канело. Мексиканец готов доказать, что зря. LIVE!

В ночь на 8 мая 2022 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится бой непобеждённого чемпиона WBA из России Дмитрия Бивола и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка, в котором 31-летний россиянин будет сражаться с живой легендой профессионального бокса, официально лучшим боксёром современности вне зависимости от весовых категорий.
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Канело Альварес — Дмитрий Бивол: взвешивание
Российский боксёр оказался чуть-чуть тяжелее: Дмитрий перевесил Канело на 100 граммов. Вес Альвареса составил 174,4 фунта (79,1 килограмма), Бивол показал на весах — 174,6 фунта (79,2 килограмма).
Канело Альварес — Дмитрий Бивол: дуэль взглядов
Накануне в казино MGM Grand состоялась дуэль взглядов между Дмитрием и Саулем. Публика, конечно, неистово поддерживала Канело, но к нашему бойцу неуважения не проявляла. Равно как максимальное уважение проявляет к нему и легенда мирового бокса. Верим в победу Дмитрия. И ждём этих невероятных эмоций.
Сауль Альварес, Эдди Хирн и Дмитрий Бивол
Фото: Matchroom Boxing
В последнее время положительные новости про российских спортсменов стали редкостью. Радуют разве что единоборства: особенно старается Дана Уайт, отчаянно защищающий права россиян в UFC. Теперь «включился» и бокс, где руководители WBA отказались лишать нашего соотечественника Дмитрия Бивола чемпионского титула. Таким образом, бой Бивола с легендарным Саулем Альваресом, намеченный на 8 мая, всё-таки состоится.
Подробности этой почти детективной истории:
Где смотреть бой Канело — Бивол
Трансляция боя будет доступна на стриминговом сервисе DAZN. Вопрос показа поединка на территории России остаётся открытым. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию ивента.
Дмитрий Бивол верит в победу над Канело
Россиянин заявил, что верит в победу, хотя считается аутсайдером поединка.
«Если я побью Канело, это будет означать, что я являюсь хорошим боксёром. Я верю, что могу победить в этом поединке. Все мы — просто люди. Я обладаю хорошими навыками. У меня много побед в любителях и профессионалах», — сказал Бивол на YouTube-канале Los Angeles Times En Espanol.
Когда бой Альварес (Канело) — Бивол
Поединок Бивола и Альвареса состоится в Лас-Вегасе утром 8 мая. Боксёры выйдут в ринг не ранее 7:00 по московскому времени.
Профессиональный рекорд Альвареса и Бивола
Дмитрий дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. За время выступлений россиянин одержал 19 побед, 11 из которых – нокаутом, и не потерпел ни одного поражения. Альварес первый бой провёл в 2005 году. Его результат: 57 побед (39 – нокаутом), одно поражение и две ничьих.
Полный кард турнира Альварес (Канело) — Бивол
Основной кард
- Дмитрий Бивол (19-0) — Сауль Альварес (57-1-2) — чемпионский титул WBA в полутяжёлом весе;
- Монтана Лав (17-0-1) — Габриэль Голлаз Валензуэла (25-2-1) — титул IBF в легчайшем весе;
- Жилей Жанг (23-0-1) — Скотт Александер (16-4-2);
- Шахрам Гиясов (12-0-0) — Кристиан Гомес (22-2-1) — вакантный титул IBF в полусреднем весе.
Предварительный кард
- Хоселито Веласкес (14-0-1) — Хосе Сото (15-1-0);
- Алексис Эспино (9-0-1) — Аарон Сильва (9-0-0);
- Марк Кастро (6-0-0) — Педро Висенте Шарбааи (7-4-1);
- Эльнур Абдураимов (8-0-0) — Мануэль Корреа (11-0-0);
- Фернандо Молина (7-0-0) — Рикардо Вальдовинос (8-1-0).
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