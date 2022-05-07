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Эдди Хирн: обещаю, третий бой между Альваресом и Головкиным не пройдёт полную дистанцию

Эдди Хирн: обещаю, третий бой между Альваресом и Головкиным не пройдёт полную дистанцию
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Британский промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о возможном сценарии третьего поединка между мексиканцем Саулем Альваресом и представителем Казахстана Геннадием Головкиным.

«Я думаю, что ход боя будет другим. Вряд ли он продлится восемь или девять раундов. Мне кажется, Головкин может сказать: «Это, наверное, мой последний бой, если я проиграю». И, кстати, я полагаю, что он будет выглядеть намного лучше в 168 фунтах, чем в 160. Он будет очень агрессивен в этом бою. Он медленно стартует. Мы стали этому свидетелями в Японии. Геннадий не очень здорово начал, но затем включил обороты. Так что думаю, он будет очень агрессивен в бою с Саулем, чтобы не затягивать поединок на все 12 раундов. Но и Сауль тоже захочет отбить ему голову. В общем, я обещаю, что третий бой между Альваресом и Головкиным не пройдёт полную дистанцию», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Сауль Альварес показал яхту стоимостью $ 60 млн:

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