Даниэль Кормье введён в Зал славы UFC

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» по завершении поединка основного карда UFC 274, в котором сошлись представители лёгкого веса 36-летний американец Майкл Чендлер и его 38-летний соотечественник Тони Фергюсон, состоялась церемония введения в Зал славы UFC легендарного бойца – Даниэля Кормье.
Даниэль являлся чемпионом в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях UFC, он провёл 10 титульных поединков. В этом промоушене он дебютировал в 2013 году. Всего в ММА он провёл 25 боёв, из которых выиграл 22.
Напомним, в главном поединке турнира сразятся чемпион промоушена в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра и американец Джастин Гэтжи. Оливейра провалил взвешивание, из-за чего лишится чемпионского пояса.
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