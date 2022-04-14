Кормье: не считаю, что Яна обокрали

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье оценил судейство в поединке между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом.



«Все решили, что исход зависел от первого раунда, но я думаю, здесь получилась путаница. Вообще, с судейством есть проблемы, отсутствует стабильность оценок. Второй раунд должен был считаться как 10-8 в пользу Стерлинга. Любой человек с двумя глазами поставит за этот раунд именно такую оценку. Так что даже если первый раунд отдать Яну, то была бы ничья и титул остался бы у Стерлинга. Ничего бы не изменилось. Ян очень поздно включился, он взял четвёртый и пятый раунды, но нельзя было позволять бить себя в первых трёх и после надеяться на титул. Я не считаю, что Яна обокрали», — приводит слова Кормье MMAJunkie.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».