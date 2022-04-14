Кормье: не считаю, что Яна обокрали

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье оценил судейство в поединке между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом.
«Все решили, что исход зависел от первого раунда, но я думаю, здесь получилась путаница. Вообще, с судейством есть проблемы, отсутствует стабильность оценок. Второй раунд должен был считаться как 10-8 в пользу Стерлинга. Любой человек с двумя глазами поставит за этот раунд именно такую оценку. Так что даже если первый раунд отдать Яну, то была бы ничья и титул остался бы у Стерлинга. Ничего бы не изменилось. Ян очень поздно включился, он взял четвёртый и пятый раунды, но нельзя было позволять бить себя в первых трёх и после надеяться на титул. Я не считаю, что Яна обокрали», — приводит слова Кормье MMAJunkie.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 14 апреля 2022
-
00:49
- 13 апреля 2022
-
23:31
-
22:49
-
21:58
-
20:06
-
18:55
-
17:38
-
16:30
-
15:38
-
14:35
-
13:57
-
13:13
-
12:22
-
11:08
-
10:17
-
09:15
-
08:53
-
00:52
-
00:24
- 12 апреля 2022
-
23:26
-
23:01
-
22:30
-
21:27
-
21:06
-
20:13
-
19:07
-
18:21
-
17:31
-
16:58
-
16:32
-
15:30
-
14:19
-
13:26
-
12:34
-
11:38