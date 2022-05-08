Кокляев — о победе Бивола: выстоять против такого мастодонта дорогого стоит

Известный стронгмен Михаил Кокляев дал комментарий по поводу победы россиянина Дмитрия Бивола в поединке с представителем Мексики Саулем Альваресом.
«Это достойная победа россиянина! С этим я его от всей души поздравляю. Для спорта это великое достижение. Выстоять против такого мастодонта бокса дорогого стоит. Да, он не забрал все пояса: на кону был только пояс Бивола. В любом случае в преддверии праздников это подарок не только болельщикам, но и всей стране!
Реванш? По всем правилам жанра: почему бы и нет? Считаю, что и Альварес, и Бивол — мужчины с большой буквы. Они ведут себя как люди! Мужественно! Никто ни от кого не бегает, поэтому согласились на реванш. В наше время люди больше любят сериалы, чем короткометражки. Поэтому у каждого сериала должен быть второй сезон. Ждём продолжения: Бивол против Канело», — сказал Кокляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
- 8 мая 2022
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