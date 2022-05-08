Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор сравнил Фергюсона с наггетсом из «Макдональдса»

Макгрегор сравнил Фергюсона с наггетсом из «Макдональдса»
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, пошутив над американцем Тони Фергюсоном после его поражения нокаутом в поединке с соотечественником Майклом Чендлером на турнире UFC 274.

«Если бы вы вытащили его из пакета с едой, приобретённого в «Макдональдсе», вы бы обмакнули его в соус и съели не задумываясь. Без сомнения. Это сошло бы за законный куриный наггетс. Это какое-то безумие! Он превратился в него после удара в подбородок», — написал Макгрегор.

Напомним, Чендлер отправил Фергюсона в нокаут ударом ноги в голову на первых секундах второго раунда.

Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.

«Надеюсь, что Тони в порядке». Реакция Чендлера и мира на удар, нокаутировавший Фергюсона «Надеюсь, что Тони в порядке». Реакция Чендлера и мира на удар, нокаутировавший Фергюсона
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022