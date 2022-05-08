Макгрегор сравнил Фергюсона с наггетсом из «Макдональдса»
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, пошутив над американцем Тони Фергюсоном после его поражения нокаутом в поединке с соотечественником Майклом Чендлером на турнире UFC 274.
«Если бы вы вытащили его из пакета с едой, приобретённого в «Макдональдсе», вы бы обмакнули его в соус и съели не задумываясь. Без сомнения. Это сошло бы за законный куриный наггетс. Это какое-то безумие! Он превратился в него после удара в подбородок», — написал Макгрегор.
Напомним, Чендлер отправил Фергюсона в нокаут ударом ноги в голову на первых секундах второго раунда.
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