Сразу после завершения боя Железный бросил вызов Конору Макгрегору. Тот уже успел ответить, что готов сразиться с Чендлером.

«Надеюсь, что Тони в порядке». Реакция Чендлера и мира на удар, нокаутировавший Фергюсона

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся бой основного карда UFC 274, в котором сошлись представители лёгкого веса 36-летний американец Майкл Чендлер и его 38-летний соотечественник Тони Фергюсон. Бой завершился эффектной победой нокаутом в исполнении Чендлера на первых секундах второго раунда. Он отправил своего оппонента в глубокий нокаут резким ударом ноги в голову.

Любопытно, что бой начался с минутной разведки, которая прервалась левым ударом вразрез от Эль Кукуя, в результате которого Чендлер улетел в нокдаун и Фергюсон полностью прибрал к себе ход поединка. Но в самом начале второго раунда Майкл отправил Фергюсона в глубочайший нокаут футбольным ударом в подбородок. Это первое поражение Фергюсона чистым нокаутом в карьере.

Некоторые специалисты уже назвали мощный удар Чендлера едва ли не лучшим нокаутом года в UFC. Победа Майкла вызвала большой резонанс в бойцовском мире. «Чемпионат» собрал самые интересные комментарии, включая мнение самого Чендлера о состоявшемся бое.

«Конор, возвращайся. Хочу подраться с твоей лучшей версией»

«Я особо даже не тренировал этот кик, просто получился, и всё. Увидел вход для этого удара, Тони очень длинный, но держит руки немного в стороне, поэтому напрашивался удар по центру снизу. Мы нарабатывали ложный тейкдаун и апперкот, но в первом раунде я сделал кое-какие ошибки.

Люди, которые смотрят этот бой дома, не поймут, каково это, когда ты так проиграл первый раунд, как проиграл я, вернуться в бой. Тони Фергюсон сегодня был собой, и он вытащил из меня лучшее.

Мой левый глаз? Это впервые, когда меня ударили, и у меня раздвоилось зрение! Финикс! Есть ли хоть один фан в мире, кто не хочет посмотреть мой реванш с Чарльзом Оливейрой или Джастином Гэтжи?! И у меня есть ещё одно имя на уме – Конор Макгрегор. Возвращайся, я хочу подраться с лучшей твоей версией в 170 фунтах!» — сказал Чендлер спустя несколько минут после боя.

«Вне всяких сомнений, готов сразиться с этим парнем»

«Вне всяких сомнений, я бы неплохо с ним подрался. Потрясающее зрелище, и мне тоже нравится вариант со 170 фунтами. Определённо, я готов сразиться с этим парнем на каком-то этапе своей карьеры. Вижу, что происходит после сегодняшнего вечера. Поздравляю с солидной победой, Майкл», — моментально отреагировал в социальных сетях Конор на вызов, брошенный Чендлером.

Чендлер отправил Фергюсона в глубокий нокаут Фото: vk.com/ufc

«Следующий бой ещё даже не представлен, а все билеты уже проданы»

«Какой невероятный нокаут от Чендлера. Браво. Браво. И вдобавок к этому он только что сделал по-настоящему захватывающую рекламу своего следующего боя, который ещё даже не представлен. А все билеты уже проданы. Яркий бой, отличная проморабота – это особый навык, который хорошо оплачивается в UFC», — заметил один из величайших рестлеров всех времён Дуэйн Джонсон.

«Эль Кукуй вернулся… Фейспалм»

«Эль Кукуй вернулся», — сразу после завершения первого раунда успел написать в социальных сетях российский боец ММА Ислам Махачев, сопроводив свой пост смайликом улыбки. Однако всего через две минуты россиянин уже смайликом фейспалма был вынужден реагировать на свой предыдущий пост, так как Чендлер отправил Фергюсона в глубокий нокаут.

«Сумасшествие»

«Какой неприятный нокаут фронт-киком. Это сумасшествие», — отреагировал обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем дивизионе американский боец Алджэмейн Стерлинг.

«Чёрт возьми», — написал американский боец смешанных единоборств Нико Прайс.

«Было страшно от того, как падал Фергюсон», — заметил австралийский боец смешанных единоборств Алекс Волкановски.

«Надеюсь, что Тони в порядке»

Многие известные бойцы не могли пройти мимо и состояния поверженного Фергюсона, начав выражать 38-летнему американцу пожелания здоровья.

«Надеюсь, что Тони в порядке», — написал египетский менеджер по смешанным единоборствам Али Абдель-Азиз.

«Я действительно надеюсь на то, что с Тони всё хорошо. Но нокаут в исполнении Чендлера претендует на звание удара года», — считает американский боец смешанного стиля Алан Джубан.

Пожелания здоровья Фергюсону сегодня совершенно точно пригодятся, ведь американский боец был доставлен в больницу после нокаута от Чендлера. «Спортсмен не сможет сегодня общаться с прессой. Дана Уайт говорит, что никаких новостей о нём пока нет», — написал в социальных сетях обозреватель MMA Fighting Шахин Аль-Шатти.