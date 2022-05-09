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«Псина, тебе должно быть стыдно открывать свой рот». Чимаев ответил Диазу

«Псина, тебе должно быть стыдно открывать свой рот». Чимаев ответил Диазу
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев ответил на заявление американца Нейта Диаза, назвавшего его трусом.

«Псина, тебе должно быть стыдно открывать свой рот. Ты раз 10 отказался от боя», — написал Хамзат Чимаев в своих социальных сетях.

Напомним, последний бой Чимаев провёл с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Бойцы встречались в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Диаз в последний раз сражался в июне 2021 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 263, уступив представителю Великобритании Леону Эдвардсу.

Ранее сообщалось, что Диаз и Чимаев могут провести бой на турнире по смешанным единоборствам UFC 276, который пройдёт в ночь на 3 июля мск.

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