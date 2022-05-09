«Псина, тебе должно быть стыдно открывать свой рот». Чимаев ответил Диазу

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев ответил на заявление американца Нейта Диаза, назвавшего его трусом.



«Псина, тебе должно быть стыдно открывать свой рот. Ты раз 10 отказался от боя», — написал Хамзат Чимаев в своих социальных сетях.



Напомним, последний бой Чимаев провёл с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Бойцы встречались в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Диаз в последний раз сражался в июне 2021 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 263, уступив представителю Великобритании Леону Эдвардсу.



Ранее сообщалось, что Диаз и Чимаев могут провести бой на турнире по смешанным единоборствам UFC 276, который пройдёт в ночь на 3 июля мск.

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