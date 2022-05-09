Нейт Диаз назвал Чимаева и Макгрегора трусами

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз обратился к шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву и экс-чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору.
«Хамзат и Конор в списке травмированных трусов, так что я не понимаю, почему они несут всякое дерьмо, будучи сломанными», — написал Диаз в своих социальных сетях.
Напомним, последний бой Чимаев провёл с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Бойцы встречались в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Диаз в последний раз сражался в июне 2021 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 263, уступив представителю Великобритании Леону Эдвардсу.
Ранее сообщалось, что Диаз и Чимаев могут провести бой на турнире по смешанным единоборствам UFC 276, который пройдёт в ночь на 3 июля мск.
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