Хабиб о рейтинге P4P: впечатляющий список воинов

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов оценил обновлённый рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.



«Ух ты, очень впечатляющий список воинов. Сейчас у UFC есть несколько очень впечталящих бойцов», — написал Хабиб Нурмагомедов в своих социальных сетях.



В обновлённом списке лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий первое место сохранил Камару Усман, второе — Алекс Волкановски. Третья строчка осталась за Исраэлем Адесаньей, а на четвёртое место вышел Чарльз Оливейра, опередив Фрэнсиса Нганну. Оливейра в минувшие выходные не смог уложиться в вес в титульном поединке с Джастином Гэтжи, однако поединок завершился пробедой бразильца, что и позволило ему подняться вверх в этом рейтинге.