Хабиб о рейтинге P4P: впечатляющий список воинов
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов оценил обновлённый рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.
«Ух ты, очень впечатляющий список воинов. Сейчас у UFC есть несколько очень впечталящих бойцов», — написал Хабиб Нурмагомедов в своих социальных сетях.
В обновлённом списке лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий первое место сохранил Камару Усман, второе — Алекс Волкановски. Третья строчка осталась за Исраэлем Адесаньей, а на четвёртое место вышел Чарльз Оливейра, опередив Фрэнсиса Нганну. Оливейра в минувшие выходные не смог уложиться в вес в титульном поединке с Джастином Гэтжи, однако поединок завершился пробедой бразильца, что и позволило ему подняться вверх в этом рейтинге.
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