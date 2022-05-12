Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Названа возможная дата боя Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов

Названа возможная дата боя Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов
Комментарии

Российские бойцы смешанных единоборств Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов, по всей вероятности, сразятся 27 августа. Об этом сообщил исполнительный директор промоушена RCC Николай Клименко. Ранее Шлеменко и Исмаилов подписали контракт на бой, было объявлено, что он состоится в Екатеринбурге в августе.

«В контракте (на поединок. — Прим. «Чемпионата») прописаны даты в промежутке с 20 по 27 августа. Скорее всего, 27 августа.

Могут ли быть переносы? Мы со своей стороны уже готовы. Всё зависит от самих спортсменов. Как они будут готовы, травмы и так далее», — передаёт слова Николая Клименко корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.

Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов. Легенды сразятся за особый пояс. LIVE! Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов. Легенды сразятся за особый пояс. LIVE!

Также посмотрите видео момента подписания контрактов Шлеменко и Исмаилова:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022