Названа возможная дата боя Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов
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Российские бойцы смешанных единоборств Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов, по всей вероятности, сразятся 27 августа. Об этом сообщил исполнительный директор промоушена RCC Николай Клименко. Ранее Шлеменко и Исмаилов подписали контракт на бой, было объявлено, что он состоится в Екатеринбурге в августе.
«В контракте (на поединок. — Прим. «Чемпионата») прописаны даты в промежутке с 20 по 27 августа. Скорее всего, 27 августа.
Могут ли быть переносы? Мы со своей стороны уже готовы. Всё зависит от самих спортсменов. Как они будут готовы, травмы и так далее», — передаёт слова Николая Клименко корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.
Также посмотрите видео момента подписания контрактов Шлеменко и Исмаилова:
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