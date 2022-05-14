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Аскар Аскаров жёстко ответил на вызов Тима Эллиотта

Аскар Аскаров жёстко ответил на вызов Тима Эллиотта
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Российский боец UFC Аскар Аскаров, выступающий в наилегчайшем весе, разместил новый пост в своих социальных сетях, отреагировав на вызов со стороны представителя США Тима Эллиотта.

«После того как я одолею Амира Албази, я хочу реванша с Аскаровым», — писал ранее Эллиотт.

«Ты проиграл Уланбекову, а Албази просто размажет твоё лицо. Так что даже не заикайся обо мне», — ответил Аскаров.

Напомним, Аскаров и Эллиотт встречались в январе 2020 года. Аскар тогда праздновал победу единогласным решением судей — 29-28, 30-27, 30-27. Для россиянина это был второй бой в карьере в UFC. Его дебют в лиге состоялся в сентябре 2019 года на турнире в Мехико, и тогда ему удалось свести к ничьей встречу с Брэндоном Морено.

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