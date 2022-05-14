Де ла Хойя: решение свести Канело с Биволом — самое тупое в истории бокса

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя раскритиковал решение промоутеров Сауля «Канело» Альвареса свести его с россиянином Дмитрием Биволом.



«То, что промоутер этого события свёл Бивола с Канело — самое тупое решение в истории бокса. Я бы никогда не позволил Канело драться с Биволом. Посмотрите, что произошло! Канело на вершине мира. Он король! Зачем боксировать с парнем, которому Альварес проиграет 10 раз из 10. И ведь этот бой ничего ему не даст. Никто не знал Бивола.



Работа промоутера заключается в том, чтобы направлять карьеру боксёра в правильное русло. Ты должен знать, какой из шагов станет лучшим, подбирать для своего подопечного важные бои. Это был ужасный бой для карьеры Альвареса. Бивол же потрясающий боксёр. До этого боя люди о нём мало знали», — приводит слова де ла Хойи USA TODAY.