Бивол погнался за жирным чеком от Канело. Карьера Димы может пойти под откос после реванша

Против Дмитрия снова будут все. В том числе и судьи.

Дмитрий Бивол — уже главный герой года, независимо от того, что будет дальше. Декласс Канело Альвареса в Лас-Вегасе — это экстраординарное явление, которое ранее удавалось только резиденту Города Грехов Флойду Мейвезеру. И этот фактор никак не смутил Флойда, поставившего на победу Бивола $ 10 тыс.

Сразу после оглашения вердикта Альварес никак не оправдывался за поражение, признав себя поверженным. Когда его спросили, хочет ли он реванш, мексиканец ответил утвердительно. Журналист сразу же перешёл к чемпиону с вопросом о готовности предоставить реванш.

«Реванш? Нет проблем. Давайте обсудим его. Вообще, я хотел этот бой без всяких каких-то особых условий. И теперь я хочу какие-то условия для себя. И, конечно, этот реванш будет. Я согласился на этот бой, потому что это прежде всего возможность для меня. Я готов к реваншу», — заявил Бивол в послематчевом интервью.

Это может сыграть с ним злую шутку. В том, что Дмитрий получит то, что он хочет, сомнений нет. Его финансовые условия точно удовлетворят, что заслуженно. Тут смущает другое. Во-первых реванш, скорее всего, пройдёт снова в Лас-Вегасе. Как ни крути, но основные условия будет диктовать сторона «А». По умолчанию это Канело. Во-вторых, многие видели статистику ударов. Согласно ей, в каждом раунде россиянин брал верх. Таким образом, Дмитрий перебил Сауля почти в два раза по количеству попаданий.

Статистика ударов боя Дмитрий Бивол — Сауль Альварес

Но это не помешало боковым судьям отдать местному любимчику пять раундов. Мы уверены в том, что Канело качественно подготовится к реваншу. И к сентябрю мы увидим улучшенную версию мексиканца. Это не деревянный Энтони Джошуа, а универсальный и очень талантливый боец. Он отметил, что его удивила ударная мощь соперника. Хотя у самого Альвареса удары также очень тяжёлые. И в течение ближайших месяцев он может нарастить мышечную массу, а вместе с ней и ударную мощь.

На примере противостояния Сауля с Геннадием Головкиным мы убедились, как может преобразиться мексиканский боец. В реванше он выглядел более нацеленным и доминирующим, за счёт чего вырвал победу и закрыл вопрос о победителе. Его арсенал очень богат, и мы не исключаем, что Альварес сделает правильные выводы и прибавит во втором бою.

А что может улучшить Бивол по сравнению с первой встречей? Вопрос остаётся открытым. В принципе, он выложил все козыри, чем может воспользоваться семейство Рейносо. Теперь они располагают большим количеством информации для работы над ошибками, ведь они знают, что можно усовершенствовать. Тем более Канело — отличный материал для обработки.

Сауль Альварес и Эдди Рейносо Фото: Matt Thomas/Getty Images

И если судейство будет таким же неоднозначным, как и в первом бою, тогда Бивол может лишиться чемпионского пояса и святого нолика в графе «поражения». Ничего не изменится по сравнению с первой встречей в плане настроений. Поэтому нужно настаивать на проведении второго поединка в другом государстве, желательно в Азии, под предлогом развития бренда на новом рынке.

Самое худшее, что может произойти в случае проигрыша, — это то, что Дмитрию будут неохотно давать титульники. Помимо геополитической обстановки, промоутерские игры нельзя отменять. Так, на целый 2021 год от титульных разборок отодвинули Василия Ломаченко. И украинцу повезло, что Джордж Камбосос изначально выбрал Лому, а не клиента Эдди Хирна — Дэвина Хэйни. Российского бойца могут зачехлить на неопределённый срок.

Поэтому Дмитрий очень сильно рискует своей карьерой. Соперники по дивизиону теперь знают, какую угрозу он представляет, и будут всячески его избегать. Вследствие чего его погоня за жирным чеком может закончиться плачевно. Остаётся надеяться, что Бивол проведёт качественную работу над ошибками и предотвратит их во второй встрече. Иначе история с дутым наследием мексиканца возродится.