Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост в своих социальных сетях, обратившись к своему следующему сопернику Тимуру Никулину.
«Что-то совсем не видно Никулина. Может быть, не вернулся из Ульяновска? Или всё время занимают тренировки? Смотри, не переусердствуй. Помни, твоя главная задача – дойти до ринга 12 июня», — написал Минеев.
Минеев и Никулин сразятся 12 июня. Соперники проведут поединок по правилам бокса: шесть раундов по три минуты.
Напомним, в последний раз Владимир сражался на турнире по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 105, где уже во второй раз встретился с соотечественником, Магомедом Исмаиловым. Поединок завершился победой Владимира. До этого Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья.
Владимир Минеев обратился к будущему сопернику Тимуру Никулину:
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