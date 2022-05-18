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Владимир Минеев обратился к будущему сопернику, Тимуру Никулину

Владимир Минеев обратился к будущему сопернику, Тимуру Никулину
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Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост в своих социальных сетях, обратившись к своему следующему сопернику Тимуру Никулину.

«Что-то совсем не видно Никулина. Может быть, не вернулся из Ульяновска? Или всё время занимают тренировки? Смотри, не переусердствуй. Помни, твоя главная задача – дойти до ринга 12 июня», — написал Минеев.

Минеев и Никулин сразятся 12 июня. Соперники проведут поединок по правилам бокса: шесть раундов по три минуты.

Напомним, в последний раз Владимир сражался на турнире по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 105, где уже во второй раз встретился с соотечественником, Магомедом Исмаиловым. Поединок завершился победой Владимира. До этого Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья.

Владимир Минеев обратился к будущему сопернику Тимуру Никулину:

«Накостыляю и в боксе, и в ММА». Исмаилов хочет 3-й бой с Минеевым. И повышенный гонорар «Накостыляю и в боксе, и в ММА». Исмаилов хочет 3-й бой с Минеевым. И повышенный гонорар
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