Евлоев встретился с Хабибом в Майами. Фото

Российский боец UFC Мовсар Евлоев разместил новый пост в своих социальных сетях, показав общее фото с бывшим чемпионом промоушена в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Снимок был сделан в Майами, где проходил турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 47.



«Всегда приятно видеть тебя, мой брат», — подписал фотографию Евлоев.

Фото: Из личного архива Мовсара Евлоева

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года, сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Хабиб сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда россиянин рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова.

Семь бойцов, которые могли бы победить Хабиба Нурмагомедова: