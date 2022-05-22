Рой Джонс дал совет Альваресу насчёт реванша с Биволом

Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс предостерёг мексиканца Сауля Альвареса от реванша с представителем России Дмитрием Биволом.
«Реванш с Биволом? Он не должен драться с ним ни в полутяжёлом, ни во втором среднем весе. Оставьте эту идею. Бивол не тот парень, с которым ему нужно драться. Его стиль ему не подходит. Я бы посоветовал ему вернуться во второй средний вес», — сказал Джонс в интервью на канале FightHype.com в YouTube.
Напомним, бой Бивола и Альвареса состоялся в начале мая и продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
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