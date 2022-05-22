Тайсон впервые рассказал об инциденте в самолёте

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон высказался по поводу конфликтной ситуации, которая произошла с ним в самолёте.

Напомним, инцидент случился 20 апреля. Тайсон собирался отправиться на самолёте из Сан-Франциско во Флориду. Перед отправлением рейса Майк фотографировался со всеми желающими. При этом молодой человек, который сидел позади, настойчиво пытался завязать с ним диалог. Тайсон попросил его успокоиться, а после того, как слова не оказали должного эффекта, боксёр нанёс несколько ударов по лицу пассажира.

«Он просто издевался надо мной. Я фотографировался с этим парнем. Моя жена убеждала меня в том, чтобы я не летал общественными рейсами, потому что всегда есть вероятность наткнуться на таких людей. Я признаю, что мне не следует летать на таких рейсах, потому что ты всегда попадаешь в проигрышную ситуацию», — приводит слова Тайсона TMZ.