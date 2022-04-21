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Майк Тайсон напал на пассажира на борту самолёта, что ему грозит, кто виноват

Нашёл на кого бычить! Тайсон кулаками усмирил самолётного дебошира
Денис Дорофеев
Майк Тайсон, который не виноват
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Странный тип перебрал и сделал всё, чтобы Майк взбесился.

Несколько часов назад Майк Тайсон засветился в новостной хронике. Дело было на борту самолёта, вылетающего из Сан-Франциско во Флориду. Майк сидел со своим другом в салоне и никого не трогал, пока его покой не потревожил сидевший позади него пассажир. Он узнал Майка и долгое время крутился вокруг Тайсона. Сообщается, что легенда бокса сделал селфи с этим парнем. Но тот не угомонился и приставал к Железному, провоцируя его непристойным сленгом.

Стоит отдать должное легендарному тяжеловесу за то, что он долгое время терпел нападки и кривляния неадекватного соседа. Практически всю хронику снимал пассажир с противоположного крыла того же ряда. Сначала Майк пытался вежливо обойтись с этим неугомонным персонажем и просто просил оставить его в покое.

Странный тип, который вызывал Тайсона на драку

Странный тип, который вызывал Тайсона на драку

Фото: Donald Kravitz/Getty Images

Разумеется, поклонник не прислушался к призыву остыть и продолжал выкрикивать неприличные слова ему вслед. И это стало главной его ошибкой. Чаша терпения Тайсона была переполнена, и он набросился с кулаками на своего раздражителя. В конечном итоге парень отделался ссадинами в области лба и грустным выражением лица.

Видимо, он не ожидал, что кумир не выдержит и набросится на него. Ему ещё повезло, что он не столкнулся с версией Майка Тайсона 90-х годов. Тогда он не оставил бы на этом парне ни единого живого места. После инцидента легендарный боксёр покинул борт самолёта, чтобы не испытывать своё терпение вновь. А потерпевший дебошир написал заявление в полицию. Как сообщает TMZ Sport, полицейские пока не дали комментарий по случившемуся. А также они обратились к представителям авиакомпании JetBlue и команде Тайсона. Они тоже пока не ответили на запрос.

У нас к вам один вопрос: и что теперь, Майку Тайсону и в бизнес-класе покоя нет? Даже при таких обстоятельствах придётся судиться с неадекватным соседом…

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