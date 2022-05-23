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Мокаев: Махачев может стать следующим чемпионом UFC из России

Мокаев: Махачев может стать следующим чемпионом UFC из России
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Британский боец UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев считает, что россиянину Исламу Махачеву по силам завоевать титул промоушена в лёгкой весовой категории.

«Думаю, Махачев может стать следующим чемпионом UFC из России. Он может стать чемпионом ещё до февраля следующего года. Думаю, он может подраться и в октябре, потому что сейчас слишком сильно раскачивают его возможный бой с Оливейрой.

Прогноз на бой с Оливейрой? Ислам в борьбе сильнее Оливейры, у него хорошее телосложение, да и в стойке он способен с ним зарубиться», — рассказал Мокаев в интервью Hustle MMA.

Махачев провёл последний бой с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом.

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