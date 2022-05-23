Хабиб-переводчик и Абдулманап с флагом России. Махачев феерично дебютировал в UFC. Видео

В истории UFC случалось не так много турниров, которые хочется пересматривать полностью спустя годы. Последний подобный ивент состоялся 19 марта в Лондоне, где каждый поединок вышел горячим. Но иногда турниру нужно настояться, чтобы мы поняли, насколько он крут – так вышло с UFC 187.

23 мая 2015 года в Вегасе собрался мощный состав. Первая знакомая фамилия – уже во втором поединке прелимов. Ислам Махачев провёл дебютный поединок в UFC против Лео Кунтца. В клетку российский боец выходил с мощнейшим составом секундантов: Абдулманап Нурмагомедов, Хавьер Мендес, Хабиб – с таким углом Ислам вряд ли сомневался в себе.

Из преимуществ у Кунтца были разве что размах рук и опыт, но ни тем, ни другим он не воспользовался. Первый раунд прошёл в стойке, где Махачев смотрелся как минимум не хуже. В перерыве Абдулманап и Мендес советовали Исламу больше двигаться и бить жёстче. Боец прислушался, но при удобном случае вышел в бэк-маунт, оседлав Кунтца, как лошадь, на которой собрался ехать к Чарльзу Оливейре в Бразилию. Махачев около минуты контролировал американца в партере и в итоге спокойно его задушил.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC.

После поединка Абдулманап Нурмагомедов обернулся в большой российский флаг, а вторым размахивал в центре октагона. Махачев в это время дал первое интервью Джо Рогану – Хабиб поработал переводчиком. Ислам поблагодарил за победу Нурмагомедова-старшего и слегка поиздевался над соперником, заявив, что одолел его приёмом из боевого самбо, который знает любой начинающий боец.

Сразу после российского бойца в октагон вышел другой представитель борьбы. Как и Ислама, Колби Ковингтона тогда мало кто знал, зато в графе «поражения» тоже стоял нолик. Хаос подрался с Майком Пайлом и победил единогласным решением. Победа стала для Колби первой не досрочной в UFC – он уже выступал в промоушене дважды и успел нокаутировать и задушить соперников. Как и в случае с Махачевым, впервые Ковингтон проиграл уже в следующем поединке.

В главном карде зрителей развлекли Андрей Орловский и Трэвис Браун. Белорусский тяжеловес шёл на восьмой строчке рейтинга, а будущий муж Ронды Роузи – на третьей. Матч-ап для американца точно не выгодный, но он считался серьёзным фаворитом. Орловский же проводил третий поединок в UFC после возвращения – в предыдущем он в первом раунде прибил Бигфута Силву.

Поединок Андрея с Брауном закончился не намного позже, чем с бразильцем. Орловский метелил американца в течение почти всей пятиминутки. Тот еле стоял на ногах, но в конце сам отправил Питбуля в нокдаун. Двое потрясённых мужчин рубились настолько нещадно, что после очередной точной двойки от Орловского рефери Марк Смит решил, что пора заканчивать. Браун стоял на ногах, но схватку всё равно остановили. Прибавьте к этому факт, что Орловский и Браун – друзья. Андрей жил в доме Трэвиса, а американец был секундантом Питбуля в промоушене WSOF. Этот поединок определённо можно считать одним из лучших в истории UFC.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на странице UFC во «ВКонтакте».

Но на этом захватывающие шоу не закончились. В соглавном бою UFC 187 Крис Уайдман защищал пояс от Витора Белфорта. Бразилец оперативно пришёл к титульнику после поражения в битве за пояс полутяжей с Джоном Джонсом. Белфорт очень агрессивно поработал на старте боя, но на третьей минуте Крис перевёл соперника в партер и вышел в фулл-маунт, где избил ветерана.

В главном событии вечера Даниэль Кормье бился с Энтони Джонсоном. Этот поединок мог не состояться – изначально в UFC организовали бой Рамбла с Джоном Джонсом. Но Боунс снялся, а на замену вышел Кормье, который проиграл чемпиону всего четырьмя месяцами ранее. Джонсон был законным претендентом, так что в поединке на UFC 187 бойцы бились за временный пояс.

Кормье тренировался в зале АКА вместе с Хабибом и Махачевым, так что неудивительно, что секундантом американца был Хавьер Мендес, которому пришлось высидеть весь турнир, чтобы дождаться Даниэля. Можно представить, как было бы обидно, если бы Кормье улетел в нокаут в самом начале первого раунда, когда Рамбл попал жёстким оверхэндом с правой. Вышло так мощно, что ДиСи отлетел к сетке.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC.

Но этот удар стал единственной по-настоящему серьёзной проблемой для Кормье, который борол Рамбла два с половиной раунда, оформлял брутальные тейкдауны и жёстко бил из маунта. Логичный исход – Кормье поймал утомившегося Джонсона почти из той же позиции, что Махачев Кунтца. Замок на шее плотно замкнулся, и Энтони постучал.

Сразу после боя ДиСи агрессивно обратился к Джонсу. Реванш состоялся только через два года, но турнир UFC 214, который возглавили эти двое, точно не получился таким же крутым, как этот.