«100 процентов». Хамзат Чимаев — о чемпионском поясе UFC

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказал уверенность в том, что обязательно завоюет чемпионский пояс UFC.



«100 процентов», — написал Чимаев, добавив фото чемпионского пояса UFC.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, последний бой Чимаев провёл с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. Поединок состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой. В общей сложности на счету Хамзата 11 боёв в ММА, в каждом из которых он праздновал победы.

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